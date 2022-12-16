"Евровидение-2023": финалистка нацотбора KRUTЬ на Крещатике спела свою конкурсную песню

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2023" Марина Круть, выступающая под псевдонимом KRUTЬ, устроила настоящий концерт для киевлян в центре Киева.

На днях бандуристка Марина Круть, которая в этом году участвует в финале Национального отбора на "Евровидение-2023", спела свою конкурсную песню "Колискова" прямо на Крещатике. Видео с выступления артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Обычные прохожие были изумлены появлением исполнительницы посреди людной улицы.

"Я принесла свою "Колискову" на главную улицу Киева — Крещатик, чтобы показать ее киевлянам. Было трогательно, что кто-то подпевал песне, кто-то плакал, а кто-то просто слушал. Был дождь, но и это не помешало мне осуществить мою давнюю мечту", – поделилась впечатлениями от выступления KRUTЬ.

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2023" состоится уже в эту субботу, 17 декабря в 19:00. За право представить Украину на конкурсе будут бороться 10 участников. Подробнее о том, как будет проходить конкурс, где его смотреть и как голосовать за любимого исполнителя – смотрите в нашем материале.

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