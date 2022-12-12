"Евровидение-2023": где и во сколько смотреть финал нацотбора, ставки букмекеров и как голосовать

Вскоре станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2023".
Уже в эту субботу, 17 декабря, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2023".
Вскоре станет известно, кто из 10 финалистов будет представлять Украину в Ливерпуле на 67-м международном песенном конкурсе.
Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые нужно знать о финале нацотбора.
Место и дата проведения
В этом году нацотбор будет не таким, как обычно. Конкурс состоится в субботу, 17 декабря, прямо в бомбоубежище. Такое решение организаторы приняли из соображений безопасности. Также не разглашается, где именно территориально состоится конкурс.
Соответственно – в этом году нацотбор состоится без зрителей.
Где и во сколько смотреть нацотбор
Прямой эфир финала нацотбора на "Евровидение-2023" будут транслировать на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".
Кстати, в этом году нацотбор на "Евровидение-2023" будут транслировать в приложении "Дія".
Прямой эфир начнется 17 декабря в 17.00.
Участники и прогнозы букмекеров
10 артистов изъявили желание посоревноваться за право представлять Украину на "Евровидении-2023": певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, дуэт 2TONE, группа TVORCHI.
Тем временем, украинские букмекеры уже сделали свои ставки. По их мнению, победительницей станет певица Jerry Heil, второе место займет группа TVORCHI, а третье – певец Moisei.
Голосование за фаворита
Впервые в истории нацотбора украинцы смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія". Именно так выбирали в этом году членов жюри. В народном голосовании победили Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.
Также за фаворита можно будет проголосовать, отправив SMS-сообщение на соответствующий номер.
Отметим, сайт ТСН.ua будет смотреть финал нацотбора, вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит, кто стал победителем.
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