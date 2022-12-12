"Евровидение-2023": где и во сколько смотреть финал нацотбора, ставки букмекеров и как голосовать

Вскоре станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

Уже в эту субботу, 17 декабря, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2023".

Вскоре станет известно, кто из 10 финалистов будет представлять Украину в Ливерпуле на 67-м международном песенном конкурсе.

Финалисты нацотбора / Фото: eurovision.ua

Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые нужно знать о финале нацотбора.

Место и дата проведения

В этом году нацотбор будет не таким, как обычно. Конкурс состоится в субботу, 17 декабря, прямо в бомбоубежище. Такое решение организаторы приняли из соображений безопасности. Также не разглашается, где именно территориально состоится конкурс.

Соответственно – в этом году нацотбор состоится без зрителей.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Где и во сколько смотреть нацотбор

Прямой эфир финала нацотбора на "Евровидение-2023" будут транслировать на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Кстати, в этом году нацотбор на "Евровидение-2023" будут транслировать в приложении "Дія".

Прямой эфир начнется 17 декабря в 17.00.

Участники и прогнозы букмекеров

10 артистов изъявили желание посоревноваться за право представлять Украину на "Евровидении-2023": певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, дуэт 2TONE, группа TVORCHI.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023" / Фото: suspilne.media

Тем временем, украинские букмекеры уже сделали свои ставки. По их мнению, победительницей станет певица Jerry Heil, второе место займет группа TVORCHI, а третье – певец Moisei.

Именно такие ставки букмекеров на нацотбор

Голосование за фаворита

Впервые в истории нацотбора украинцы смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія". Именно так выбирали в этом году членов жюри. В народном голосовании победили Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Жюри нацотбора / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Также за фаворита можно будет проголосовать, отправив SMS-сообщение на соответствующий номер.

Отметим, сайт ТСН.ua будет смотреть финал нацотбора, вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит, кто стал победителем.

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