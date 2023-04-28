"Евровидение-2023": где смотреть, участники конкурса и прогнозы букмекеров

В скором времени в Великобритании отгремит международный песенный конкурс "Евровидение-2023", который будет проводиться от имени Украины.

Сейчас участники приезжают в Ливерпуль и активно готовятся к мероприятию, чтобы завоевать победу на музыкальном первенстве.

Редакция сайта ТСН.ua, которая будет тщательно следить за ходом событий и вести текстовую трансляцию, собрала все подробности, которые необходимо знать о 67-м песенном конкурсе "Евровидение".

Место и дата проведения

67-й песенный конкурс должен был состояться в Украине, ведь украинская группа Kalush Orchestra в 2022 году завоевала победу. Однако в целях безопасности в стране, где идет война, невозможно провести "Евровидение-2023". Поэтому конкурс от имени Украины состоится в Ливерпуле, Великобритания. Место проведения – арена Liverpool.

Сцена "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал "Евровидения-2023" зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй – 11 мая. А вот имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, именно тогда состоится грандиозный финал.

Участники

В этом году в Ливерпуль приедут представители от 37 стран. От участия в "Евровидении-2023" отказались три страны – Болгария, Северная Македония и Черногория. Вещатели объяснили свое решение нехваткой финансирования.

А вот страну-агрессор Россию отстранили от конкурса. Европейский языковой союз (EBU) в 2022 году приостановил членство РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия будет дисквалифицирована, пока в стране не изменится политический режим.

Также EBU дисквалифицировала Беларусь. Лишение членства страны произошло еще в 2021 году из-за нарушений прав человека в стране.

Ведущие

В этом году конкурс будут вести три знаменитости. Ведущими "Евровидения-2023" стали британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Веддингем и украинская исполнительница Юлия Санина. В финале конкурса к ним присоединится четвертый ведущий – Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.

Ведущие "Евровидения 2023" — Юлия Санина, Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон / Фото: eurovision.tv

Украина на "Евровидении-2023"

Украина выбрала своего представителя еще 17 декабря прошлого года. В нацотборе победила группа TVORCHI, в состав которой входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни.

Коллектив на конкурсе выступит с песней Heart of Steel. Во время нацотбора TVORCHI посоветовали усовершенствовать песню. Коллектив добавил в трек украинский куплет, а также в конце композиции — игру на скрипке.

Все они будут выступать на "Евровидении-2023" / Фото: corp.suspilne.media

Выступления стран в полуфиналах

Также на конкурсе выступит немало артистов из Украины. Зрителей будут радовать своим пением Тина Кароль, Верка Сердючка, Alyosha, Мария Яремчук, GO_A, Джамала, Kalush Orchestra и другие.

Украинский коллектив TVORCHI автоматически попадает в финал "Евровидения-2023", ведь в прошлом году страна заняла первое место. В финале Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни выступят под номер 19.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Норвегия: Алессандра — Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия: Luke Black – "Само ми се спава" Латвия: Sudden Lights — Aijā Португалия: Mimicat — Ai coração Ирландия: Wild Youth — We Are One Хорватия: Let 3 – Mama šč! Швейцария: Ремо Форрер – Watergun Израиль: Ноа Кирел — Unicorn Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna Швеция: Лорин – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More Чехия: Vesna — My Sister's Crown Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер — Burning Daylight Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Дания: Рейли — Breaking My Heart

Армения: Brunette — Future Lover

Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)

Эстония: Алика – Bridges

Бельгия: Густаф — Because of You

Кипр: Эндрю Ламбру — Break a Broken Heart

Исландия: Diljá — Power

Греция: Виктор Верникос — What They Say

Польша: Бланка – Solo

Словения: Joker Out — Carpe diem

Грузия: Іру – Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal

Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Литва: Моника Линките – Stay

Австралия: Voyager – Promise

Букмекерский прогноз победителя

На официальном сайте "Евровидения" есть букмекерский прогноз победителей, который время от времени меняется. Прогнозы зависят от наблюдений букмекеров и оценок фанатов. Долгое время в таблице лидером была Украина. Однако прогноз изменился.

Сегодня украинскому коллективу TVORCHI пророчат третье место. По мнению букмекеров, первое место займет участник от Швеции, а второе – от Финляндии.

Букмекерский прогноз на победителя "Евровидения-2023"

Где смотреть

Трансляция полуфинала и финала "Евровидения-2023" в Украине состоится на канале "Суспильне Культура". Также будут транслировать мероприятие на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Между тем, сайт ТСН.ua будет следить за "Евровидением-2023", вести текстовую трансляцию и первым сообщит имя победителя песенного конкурса.

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