"Евровидение-2023": где смотреть, участники конкурса и прогнозы букмекеров

Песенный конкурс стартует уже с 9 мая.
В скором времени в Великобритании отгремит международный песенный конкурс "Евровидение-2023", который будет проводиться от имени Украины.
Сейчас участники приезжают в Ливерпуль и активно готовятся к мероприятию, чтобы завоевать победу на музыкальном первенстве.
Редакция сайта ТСН.ua, которая будет тщательно следить за ходом событий и вести текстовую трансляцию, собрала все подробности, которые необходимо знать о 67-м песенном конкурсе "Евровидение".
Место и дата проведения
67-й песенный конкурс должен был состояться в Украине, ведь украинская группа Kalush Orchestra в 2022 году завоевала победу. Однако в целях безопасности в стране, где идет война, невозможно провести "Евровидение-2023". Поэтому конкурс от имени Украины состоится в Ливерпуле, Великобритания. Место проведения – арена Liverpool.
Первый полуфинал "Евровидения-2023" зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй – 11 мая. А вот имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, именно тогда состоится грандиозный финал.
Участники
В этом году в Ливерпуль приедут представители от 37 стран. От участия в "Евровидении-2023" отказались три страны – Болгария, Северная Македония и Черногория. Вещатели объяснили свое решение нехваткой финансирования.
А вот страну-агрессор Россию отстранили от конкурса. Европейский языковой союз (EBU) в 2022 году приостановил членство РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия будет дисквалифицирована, пока в стране не изменится политический режим.
Также EBU дисквалифицировала Беларусь. Лишение членства страны произошло еще в 2021 году из-за нарушений прав человека в стране.
Ведущие
В этом году конкурс будут вести три знаменитости. Ведущими "Евровидения-2023" стали британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Веддингем и украинская исполнительница Юлия Санина. В финале конкурса к ним присоединится четвертый ведущий – Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.
Украина на "Евровидении-2023"
Украина выбрала своего представителя еще 17 декабря прошлого года. В нацотборе победила группа TVORCHI, в состав которой входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни.
Коллектив на конкурсе выступит с песней Heart of Steel. Во время нацотбора TVORCHI посоветовали усовершенствовать песню. Коллектив добавил в трек украинский куплет, а также в конце композиции — игру на скрипке.
Выступления стран в полуфиналах
Украинский коллектив TVORCHI автоматически попадает в финал "Евровидения-2023", ведь в прошлом году страна заняла первое место. В финале Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни выступят под номер 19.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
- Норвегия: Алессандра — Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия: Luke Black – "Само ми се спава"
- Латвия: Sudden Lights — Aijā
- Португалия: Mimicat — Ai coração
- Ирландия: Wild Youth — We Are One
- Хорватия: Let 3 – Mama šč!
- Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
- Израиль: Ноа Кирел — Unicorn
- Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
- Швеция: Лорин – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More
- Чехия: Vesna — My Sister's Crown
- Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер — Burning Daylight
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Порядок выступлений во втором полуфинале:
- Дания: Рейли — Breaking My Heart
- Армения: Brunette — Future Lover
- Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)
- Эстония: Алика – Bridges
- Бельгия: Густаф — Because of You
- Кипр: Эндрю Ламбру — Break a Broken Heart
- Исландия: Diljá — Power
- Греция: Виктор Верникос — What They Say
- Польша: Бланка – Solo
- Словения: Joker Out — Carpe diem
- Грузия: Іру – Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal
- Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва: Моника Линките – Stay
- Австралия: Voyager – Promise
Букмекерский прогноз победителя
На официальном сайте "Евровидения" есть букмекерский прогноз победителей, который время от времени меняется. Прогнозы зависят от наблюдений букмекеров и оценок фанатов. Долгое время в таблице лидером была Украина. Однако прогноз изменился.
Сегодня украинскому коллективу TVORCHI пророчат третье место. По мнению букмекеров, первое место займет участник от Швеции, а второе – от Финляндии.
Где смотреть
Трансляция полуфинала и финала "Евровидения-2023" в Украине состоится на канале "Суспильне Культура". Также будут транслировать мероприятие на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".
Между тем, сайт ТСН.ua будет следить за "Евровидением-2023", вести текстовую трансляцию и первым сообщит имя победителя песенного конкурса.
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