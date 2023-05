"Евровидение-2023": Heart of Steel – перевод и текст конкурсной песни TVORCHI от Украины

Группа TVORCHI совсем скоро представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле с треком Heart of Steel.

Конкурсная песня коллектива несет в себе глубочайший смысл. Как уже рассказывали музыканты сайта ТСН.ua, на написание этой композиции вдохновили их события на "Азовстали" в Мариуполе. Тогда они поняли, что у каждого украинца "стальное" сердце и хотели донести этот посыл миру.

Эта песня родилась весной, в то время, когда происходили события на "Азовстале". Под этими эмоциями я написал эту песню. Все украинцы получили "стальные" сердца и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", — поделился участник группы TVORCHI Андрея Гуцуляк.

Чтобы все слушатели могли глубже проникнуть в смысл песни и понять о чем поют TVORCHI, сайт ТСН.ua делится текстом и переводом трека.

Heart of Steel — текст песни

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don't care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has nеver been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don't care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

Heart of Steel — перевод песни

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда просто нужно знать

Когда нужно поднять средний палец

Я не могу объяснить

Сказать тебе, что я чувствую

Жизнь – это только игра

И я играю до победы

Не бойтесь говорить то, что думаете

Ибо как бы плохо ни было, кто-то слушает

Неважно, что ты скажешь

Неважно, что ты чувствуешь

Убирайся с моего пути -

Потому что у меня сердце из стали

Oo-oo-oo

(Неважно, что ты скажешь)

Oo-oo-oo

(Или что ты чувствуешь)

Oo-oo-oo

(О, у меня стальное сердце, о-о-о)

Ты просто любишь клеить дурака

Пытаешься залезть мне в голову

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь добиться реакции

Я просто делаю ход за ходом

Ты знаешь, что я никогда не проиграю

Тебе тоже нравится внимание

Это никогда не было связано с тобой

Не бойтесь говорить то, что думаете

Ибо как бы плохо ни было, кто-то слушает

Неважно, что ты скажешь

Неважно, что ты чувствуешь

Убирайся с моего пути -

Потому что у меня сердце из стали

Oo-oo-oo

(Неважно, что ты скажешь)

Oo-oo-oo

(Или что ты чувствуешь)

Oo-oo-oo

(О, у меня стальное сердце, о-о-о)

Напомним, что TVORCHI уже провели первую репетицию своего номера на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Музыканты показали новые костюмы и ошеломили декорациями.

