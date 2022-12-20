"Евровидение-2023": известно имя украинского режиссера, который займется постановкой конкурса

Клипмейкер в свое время готовил шоу для Оли Поляковой.

Стало известно имя клипмейкера, который стал режиссером и креативным директором конкурса "Евровидение-2023" от Украины.

В общем, им стал Герман Ненов. Именно он будет отвечать за визуальное представление Украины на международном песенном конкурсе вместе с креативной командой BBC, говорится на официальном сайте вещателя.

"Моя личная творческая миссия — создавать красоту, и я обещаю, что вся красота и вся масштабность украинской культуры и искусства будут максимально проявлены в этом году на "Евровидении-2023"! Мне очень хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли отойти от шаблонных представлений о Украину. Хочу показать нашу страну современной, но в то же время аутентичной", — прокомментировал в Facebook Ненов.

Герман Ненов / Фото: facebook.com/german.nenov

Отметим, что директором международного конкурса, который состоится в следующем году, стал Дэн Шиптон. Производством полуфиналов и финала займутся три режиссера – Ричард Валентайн, Олли Бартлетти и Никки Парсонс. Музыкальное оформление "Евровидения-2023" подготовит Коджо Самуэль, а сцену и декорации – Хулио Химеде. Роберт Эдвардс стал звукорежиссером трансляции, а Тим Раутледж – дизайнером света.

Отметим, Герман Ненов – украинский режиссер-поставщик, клипмейкер и креативный продюсер. Он занимался постановкой шоу для Оли Поляковой, а также снимал клипы для Ирины Билык, Натальи Могилевской, Златы Огневич и Анны Тринчер.

Напомним, "Евровидение-2023" должна принимать Украина, ведь украинская группа победила в конкурсе в 2022 году. Однако по соображениям безопасности песенное мероприятие состоится в Великобритании. Украину на "Евровидении-2023" будет представлять группа TVORCHI.

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