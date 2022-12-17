"Евровидение-2023": Jerry Heil зажгла на сцене, а Санина прокомментировала "плагиат" в песне

В финале Национального отбора четвертой свой номер продемонстрировала исполнительница Jerry Heil, спевшая английско-украинскую композицию WHEN GOD SHUT THE DOOR.

Артистка вышла в этническом платье и веночке и исполнила экспериментальную песню, с разными музыкальными элементами и приемами. Также Jerry Heil пыталась продемонстрировать свое разнообразие вокальных умений, в частности оперную часть, эстрадную и рэп.

Впрочем, Юлия Санина немного раскритиковала выступление артистки. Судья отметила, что участница волновалась, что помешало ей удачно выступить. Также Юлия обратила внимание на разнообразие жанров. Судья отметила, что это немного мешало артистке.

"Я испытываю глубокое уважение к вам. Потому что перед нами человек, который влюблен в музыку. Перед нами музыкантище. Что касается песни: песня очень экспериментальная, она наполнена, насыщенна, многовременная, она кочевая, классная аранжировка, клеевой бит. Понятно, что вы хотели удивить. Вы использовали наверняка самые распространенные жанры. У меня дилема — я думаю, хорошо ли это или не очень хорошо. С одной стороны, мы запутались, на что обращать внимание. Вы переживали, как вам спеть те ноты, я испытала ваше переживание. Еще партия, где рэп, немножко она эмоционально просела, потому что вы не рэпер все же", — отметила Санина.

Jerry Heil

Судья обратила внимание на упреки о плагиате на партию из фильма "5 элемент". По словам Саниной, его здесь нет.

"Все сбрасывают плагиат на "5 элемент", я проконсультировалась с экспертом по авторскому праву, он говорит, что должен быть целый набор, это не плагиат. Это может быть аллюзия, но не плагиат", — отметила артистка.

Отметим, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает, как проходит финал нацотбора, поэтому смотрите и первыми узнавайте выступления участников, а также имя победителя.

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