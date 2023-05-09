Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Евровидение-2023": как и когда украинцы смогут проголосовать за своих фаворитов

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2023": как и когда украинцы смогут проголосовать за своих фаворитов

Евровидение-2023

В этом году правила голосования изменились.

Уже 9 мая в Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023", где 15 участников представят по усмотрению публики и жюри свои номера.

Однако отдать свои голоса за первых участников украинцы не смогут. Как сообщили организаторы конкурса, по новым правилам Украина сможет отдавать свои голоса за фаворитов во втором полуфинале и в финале. 9 мая голосовать имеют право только страны-учредители (Германия, Италия и Франция) и страны-участницы.

Для того чтобы отдать свой голос за избранного участника украинцы во время второго полуфинала, который состоится 11 мая, смогут отправить SMS-сообщение с номером артиста на номер 7576. В первом полуфинале смогут проголосовать только те, кто сейчас находится за границей и имеет карту иностранного оператора связи.

Порядок выступлений участников
Порядок выступлений участников "Евровидения-2023" в полуфиналах

А уже 13 мая украинцы смогут отправлять свои голоса за представителя нашей страны – группу TVORCHI. Как известно, музыканты выйдут на сцену под номером 19.

Отметим, что сайт ТСН.ua будет внимательно следить за всеми событиями и выступлениями первого полуфинала в текстовой онлайн-трансляции. Начало песенного конкурса 9 мая в 22:00 по Киеву.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
340
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация