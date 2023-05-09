"Евровидение-2023": как и когда украинцы смогут проголосовать за своих фаворитов

Уже 9 мая в Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023", где 15 участников представят по усмотрению публики и жюри свои номера.

Однако отдать свои голоса за первых участников украинцы не смогут. Как сообщили организаторы конкурса, по новым правилам Украина сможет отдавать свои голоса за фаворитов во втором полуфинале и в финале. 9 мая голосовать имеют право только страны-учредители (Германия, Италия и Франция) и страны-участницы.

Для того чтобы отдать свой голос за избранного участника украинцы во время второго полуфинала, который состоится 11 мая, смогут отправить SMS-сообщение с номером артиста на номер 7576. В первом полуфинале смогут проголосовать только те, кто сейчас находится за границей и имеет карту иностранного оператора связи.

Порядок выступлений участников "Евровидения-2023" в полуфиналах

А уже 13 мая украинцы смогут отправлять свои голоса за представителя нашей страны – группу TVORCHI. Как известно, музыканты выйдут на сцену под номером 19.

Отметим, что сайт ТСН.ua будет внимательно следить за всеми событиями и выступлениями первого полуфинала в текстовой онлайн-трансляции. Начало песенного конкурса 9 мая в 22:00 по Киеву.

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