Евровидение-2023: как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов и на каком месте Украина

После второго полуфинала еврофаны наконец-то узнали имена всех финалистов песенного конкурса "Евровидение-2023".

Не только зрители уже успели выбрать своих фаворитов, но и букмекеры. После того, как все конкурсанты показали свои номера на сцене в Ливерпуле, мнения аналитиков изменились.

Тройку лидеров по-прежнему занимают Швеция, Финляндия и Украина. Правда, процентное соотношение шансов на победу теперь выглядит иным.

Прогнозы букмекеров после второго полуфинала / Фото: eurovisionworld.com

Так, Швеция и ее представительница Loreen, по мнению букмекеров, имеет больше шансов снова одержать победу. Ее успех на "Евровидении-2023" оценивают в целых 52%.

Loreen / Фото: Associated Press

Финляндия на втором месте рейтинга так и имеет 22%, а замыкающие тройку лидеров TVORCHI из Украины прогнозируют 6% на победу.

TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

А вот Франция, буквально дышавшая в спину украинцам, опустилась с четвертого на шестое место и теперь конкурирует с Норвегией и Испанией — у трех стран по 3%. Уверены 4% на победу Ноа Кирелл из Израиля.

Noa Kirel / Фото: Associated Press

Остальные участники имеют один процент или меньше шансов на звание победителей "Евровидения-2023". Последнее место на конкурсе букмекеры предсказывают Албании.

Отметим, что уже стало известно, в каком порядке конкурсанты выступят в гранд-финале. По результатам голосования дуэт TVORCHI выйдет на сцену под номер 19.

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