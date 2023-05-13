"Евровидение-2023": как украинцам проголосовать за TVORCHI в финале конкурса

Отправлять голоса за Украину можно будет из-за границы.

Имя победителя песенного конкурса "Евровидение-2023" станет известно уже через считанные часы.

В гранд-финале зрители смогут избрать своего фаворита путем голосования. По правилам конкурса, к сожалению, отдавать голоса за свою страну нельзя, однако в этом году украинцы все же смогут поддержать TVORCHI.

Оргкомитет "Евровидения" в этом году несколько изменил правила голосования и теперь выбирать победителя смогут не только страны-участницы, но и представители других государств.

Так, украинцы, которые сейчас находятся за границей, смогут воспользоваться картой местного телефонного оператора и отправить SMS с номером 19 или позвонить по указанному номеру. Кроме того, свои голоса можно будет отправить на сайте www.esc.vote, если вы находитесь в стране, не представленной на конкурсе.

Подробнее ознакомиться с номерами горячих линий для голосования и SMS можно в инфографике:

Как проголосовать за TVORCHI в финале / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Также украинцы смогут голосовать за представителей других стран. Для этого нужно будет отправить номер своего фаворита на номер 7576.

Напомним, что гранд-финал начнется 13 мая в 22.00 по киевскому времени. Ранее сайт ТСН.ua рассказал, по каким порядковым номерам участники появятся на сцене "Евровидения-2023".

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