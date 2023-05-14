"Евровидение-2023": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и группе TVORCHI в финале

Только что в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023", где Украину представил дуэт TVORCHI.

Музыкант выступали на сцене шоу с песней Heart of Steel и заняли шестое место. В этом году жюри не слишком щедры на оценки для украинцев. Заветную 12 Украина получила только от Чехии. Всего от судей музыканты получили 54 балла и заняли 15 место.

А вот зрители оценили выступление TVORCHI в 189 баллов. В сумме украинцы получили 243 балла.

А вот первое место заняла Швеция, который букмекеры прогнозировали победу с большим отрывом. Страну представляла певица Loreen с песней Tattoo. Второе место досталось Финляндии.

Отметим, украинский дуэт TVORCHI выступали на "Евровидении-2023" под номером 19. В финале музыканты исполнили трек Heart of Steel, после чего весь зал аплодировал им стоя. Артисты покоряли еврофанатов не только музыкальной частью, но и визуальной.

Посмотреть Евровидение-2023 можно на платформе Киевстар ТВ.

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