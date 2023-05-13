"Евровидение-2023": Kalush Orchestra под громкие овации мощно открыл грандиозный финал

В прошлом году именно украинский коллектив завоевал первое место.

Украинский коллектив Kalush Orchestra мощно открыл грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Сначала ефрофанатам показали ролик, который был снят в Киеве. На видео музыканты исполняли песню Stefania, с которой в прошлом году победили на конкурсе. Также вместе с артистами пели участники прошлогоднего "Евровидения", в том числе великобританец Сэм Райдер.

Kalush Orchestra на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Дальше Kalush Orchestra спели уже на главной сцене Ливерпуля. Музыканты мощно исполнили Stefania, что весь зал громко аплодировал и безумно радовался выступлению украинцев. После этого артисты исполнили еще одну композицию.

Kalush Orchestra на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Отметим, что Kalush Orchestra в прошлом году с триумфом победил на песенном конкурсе "Евровидение". Тем временем второе место заняла Великобритания, а третье – Испания.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит вам имя победителя 67-го "Евровидения-2023".

Посмотреть "Евровидение-2023" можно на платформе Киевстар ТВ.

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