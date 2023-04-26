"Евровидение-2023": король Чарльз и королева Камилла открыли сцену конкурса

Королевская семья приехала в Ливерпуль.
Организаторы "Евровидения-2023" показали, какой будет сцена международного песенного конкурса.
К слову, на торжественное открытие сцены приехали в Ливерпуль король Чарльз и королева Камилла, которые и показали ее впервые публике.
Оформлением сцены занимался художник Хулио Химаде. На сцене размером 450 квадратных метров размещены видеокраны, которые будут двигаться и вращаться. Также в пол встроены светодиодные фонари.
Кстати, королевская семья не только торжественно открыла сцену, но и познакомилась с ведущими, в том числе и с украинской певицей Юлией Саниной.
Отметим, "Евровидение-2023" состоится уже через неделю, а пока участники готовятся. Как рассказывал режиссер конкурса от Украины, репетиции начнутся 30 апреля. А вот участник от Украины – коллектив TVORCHI – впервые выступит на сцене конкурса 4 мая.
Также уже известно кто из украинских артистов выступит в Ливерпуле. Однако не обошлось в этот раз без скандалов. Певицу Руслану, которая первой привезла в Украину победу, не пригласили на "Евровидение-2023", из-за чего она возмутилась. На сторону исполнительницы встал шоумен Андрей Данилко, которого удивил поступок организаторов конкурса.
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