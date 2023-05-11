"Евровидение-2023": красавчик из Кипра обнажил стальные мышцы и устроил настоящий пожар на сцене

Шестым на сцену международного конкурса "Евровидение-2023" вышел представитель Кипра, исполнитель Эндрю Ламбру.

Артист устроил на арене Liverpool мощное шоу. В частности, красавчик из Кипра вышел босяка в жилетке, которая обнажила его стальные мышцы, и свободного кроя штанах. Исполнитель спел конкурсную песню Break a Broken Heart и продемонстрировал ефрофанатам сильный голос.

Выступление представителя Кипра на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Внимание заслуживает шоу Эндрю. В частности, все его выступление сопровождалось ливнем, который показали с помощью спецэффектов. После этого на сцене "Евровидения-2023" начался настоящий пожар.

Выступление представителя Кипра на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Отметим, второй полуфинал "Евровидения-2023" со спокойной песней о несчастливой любви открыл участник от Дании – певец Рейли. На сцене 25-летний артист появился в розовом костюме с блестками.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за вторым полуфиналом "Евровидения-2023" и ведет текстовую онлай-трансляцию, чтобы первой сообщить о самых интересных событиях конкурса.

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