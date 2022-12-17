"Евровидение-2023": KRUTЬ довела до слез песней-посвятой родному человеку, воюющему на фронте

Шестой в финале нацотбора на "Евровидении-2023" выступила певица-бандуристка KRUTЬ.

Артистка исполнила чувствительную песню под названием "Колискова". Эта композиция для KRUTЬ является особенной, ведь она посвятила ее родному человеку, который ныне воюет на фронте.

"Песня "Колискова" – это песня посвящение моему близкому человеку. Этот мужчина пошел защищать меня. Этот добровольный жест пойти воевать на фронт – это о любви. Это был первый месяц войны, он пошел добровольцем. Я тогда, как и все мы, я вообще не знала, что будет. По-моему, пойти на фронт – это моментальная потеря", — поделилась KRUTЬ.

KRUTЬ

Зрители и судьи были просто тронуты. Юлия Санина заплакала, а Тарас Тополя отметил, что эту песню невозможно слушать без "комка в горле".

Впрочем, судья нашел и минусы в выступлении участницы. Тополя отметил, что вокал был сильным, однако надо работать над номером.

"Я ни разу не смог прослушать вашу песню без кома в горле. Папа зверей прогонит, я понимаю, о чем вы поете, я так же чувствую вашу боль. Я знаю, что те же ощущения у миллионов людей сейчас, которые нас смотрят. Мне искренне очень нравится эта песня. Она действительно столь настоящая, столь актуальна. Это топ. Немножко критики: если в прошлый раз у вас сама постановка и номер были сильнее песни, то на этот раз очень мощная песня, а над образом и номером стоит поработать. Мне лично чего-то не хватает", — прокомментировал Тополя.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию и первой рассказывает о происходящем на нацотборе.

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