"Евровидение-2023": KRUTЬ требует дисквалифицировать TVORCHI из-за нарушения правил нацотбора

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2023" KRUTЬ требует пересмотреть победу группы TVORCHI из-за нарушения правил конкурса.

Бандуристка обратилась с жалобой к национальному вещателю "Суспільне", в которой отметила, что коллектив использовал в своей песне "плюс" основного вокала.

На официальной странице в Instagram "Суспільне" уже ответили на жалобу певицы и отметили, что музыкальный продюсер конкурса Дмитрий Шуров не нашел нарушений правил.

"Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORHI .Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников", — говорится в сообщении.

Также KRUTЬ отметила, что трек TVORCHI для нацотбора "Heart Of Steel" был выпущен дистрибуционным лейблом "Believe", работающим в РФ. В ответ в вещателе отметили, что не только коллектив сотрудничал с компанией, но и другие участники. Однако компания является французской, поэтому нарушения правил нацотбора в этом нет.

Поэтому, учитывая все факторы, оргкомитет "Евровидения" принял решение не дисквалифицировать группу от участия в песенном конкурсе в Ливерпуле.

"По полученной "Суспільним" информации, "Believe" — это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии. Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через "Believe", еще трое работали с ним до недавнего времени. Организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе", — говорится в официальном обращении.

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