"Евровидение-2023": кто из известных украинских артистов выступит в финале конкурса

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2023 " рассекретили, кто из известных украинских артистов споет в финале.

Приглашенными гостями стали пять украинских знаменитостей, которые ранее участвовали в конкурсе. В финале "Евровидения-2023" на сцену в Ливерпуле выйдут победители прошлого года – участники коллектива Kalush Orchestra. Группа будет радовать зрителей мощным выступлением под названием "Голоси нового покоління".

"Мы огорчены, что не смогли привезти "Евровидение" в нашу страну, мы благодарны Великобритании за то, что она принимает этот конкурс от нашего имени. Мы выступим ради каждого украинца, чтобы напомнить, что лучшие времена и победа нашей страны еще впереди, а также чтобы показать миру, за что борется Украина", — отметили участники коллектива.

Kalush Orchestra / Фото: corp.suspilne.media

Также 13 мая на сцену "Евровидения-2023" выйдут Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и коллектив Go_A. Артисты во время Парада флагов 26 стран-финалистов представят свои конкурсные песни, которые будут объединены с британскими хитами.

"В 2016 году я поделилась с миром своей личной историей. Тогда и сейчас конкурс открывает необъятные возможности для сонграйтеров и авторов. Это территория свободы, где каждый может донести свой месседж в той или иной музыкальной форме. Именно поэтому каждый выход на сцену "Евровидения" является трогательным и особенным мгновением в жизни", — поделилась Джамала.

Все они раньше участвовали в "Евровидении" / Фото: corp.suspilne.media

Также в финале "Евровидения-2023" выступит участник от Великобритании Сэм Райдер, который в прошлом году занял второе место.

В заключительном интервал-акте своими выступлениями будут радовать зрителей Нетта Барзилай, Дункан Лоуренс, Мамуд, Корнелия Якобс, Дади Фрейр и Соня. Все они раньше участвовали в "Евровидении".

Отметим, в полуфиналах конкурса споют такие украинские артисты: Alyosha, Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY и Юлия Санина.

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