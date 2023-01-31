"Евровидение-2023": Ливерпуль официально стал столицей проведения песенного конкурса

Сегодня, 31 января, британский город Ливерпуль стал официальным хозяином песенного конкурса "Евровидение-2023".

Во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидения-2023". Мэр итальянского города Турина, принимавшего в прошлом году шоу, Стефано Ло Руссо передал символические ключи мэру Ливерпуля Джоан Андерсон.

В знак официальной передачи британскому городу права на проведение конкурса мэры пожали друг другу руки.

Ло Руссо посоветовал своей коллеге Андерсон наслаждаться моментом во время "Евровидения-2023" и поддерживать Украину.

Напомним, что в этом году Ливерпуль принимает конкурс от имени Украины. Конкурс был решен провести в Великобритании из-за полномасштабной войны на украинских территориях.

На днях стало известно, что организаторы показали официальную айдентику конкурса — слоган и логотип "Евровидения-2023".

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