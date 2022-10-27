"Евровидение-2023": лонглист участников Нацотбора на песенный конкурс от Украины

Сегодня, 27 октября, "Общественное Вещание" объявило список из 36 украинских исполнителей, которые выразили желание представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Они вошли в лонглист Национального отбора на участие в музыкальном первенстве, которое в следующем году состоится в Ливерпуле. Итак, лонглист претендентов на участие в Нацотборе на "Евровидение-2023" выглядит так:

Отметим, что список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого состоится прослушивание участников лонглиста.

Как ранее стало известно, финал Нацотбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире. Конкурс пройдет в Киеве. Также по соображениям безопасности участников организаторы решили провести нацотбор в укрытии. В целом, в этом году 299 участников изъявили желание представлять Украину в Ливерпуле, из которых отобрали 36. Кто в финале будет соревноваться за право представлять Украину на международном музыкальном первенстве, станет известно вскоре.

Напомним, что 67-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2023" в следующем году состоится в Ливерпуле, Великобритания. Несмотря на то, что на конкурсе в 2022 году победу для Украины одержала группа KALUSH Orchestra, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину музыкальное первенство решили провести в Великобритании, которая на конкурсе в прошлом году заняла второе место.

И хотя музыкальное первенство будет проходить в Великобритании, однако оно будет организовано от имени Украины. Кстати, представитель Украины на "Евровидении-2023" автоматически попадет в финал конкурса, поскольку до этого на песенном соревновании победил участник от нашей страны.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

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