"Евровидение-2023": онлайн-трансляция жеребьевки финалистов нацотбора и презентация их песен

В финале конкурса сразится за право представить Украину на "Евровидении-2023" 10 артистов.

Сегодня, 1 декабря, организаторы Национального отбора на "Евровидение-2023" представят песни финалистов конкурса, а также устроят жеребьевку, благодаря которой станет известно, под каким номером каждый участник будет выступать 17 декабря.

Представлять Украину в Ливерпуле, Великобритания, выразили желание 299 заявителей, из них в финал попали лишь 10: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Сейчас в прямом эфире на странице UA: Первый в YouTube устроят жеребьевку между участниками и представят песни финалистов.

Прямая трансляция:

Отметим, финал Национального отбора состоится уже в скором времени, а именно 17 декабря. Тогда станет известно, кто будет представлять Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2023".

Читайте также: