"Евровидение-2023": организаторы конкурса показали, какой будет сцена в Ливерпуле

Макет сцены разработал художник по декорациям, который делал сцену для церемоний Grammy и MTV EMAs.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2023" обнародовали макет сцены грядущего музыкального первенства.

Сцену разработал художник по декорациям Хулио Химеде. Именно он делал сцены для таких масштабных музыкальных событий как Grammy и MTV EMAs. По словам Химеде, в основе дизайна – принципы "единения, праздника и сообщества".

"Архитектура вдохновлена объятиями, раскрывающимися для Украины, артистов шоу и гостей со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. От музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии", — прокомментировал художник, пишет eurovision.tv.

Сцена "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Сцена площадью 450 квадратных метров объединит еще 220 квадратных метров видеоэкранов, которые будут независимо двигаться и вращаться, а также более 700 видеоплиток, интегрированных в пол, и более 1500 метров светодиодных фонарей.

Как отметил исполнительный продюсер конкурса Эндрю Картмелл, организаторы хотели создать такую сцену, которую люди будут помнить годами:

"Для нас очень важно, чтобы делегации имели как можно больше пространства для работы. Мы хотели дать им набор, который имеет множество вариантов для постановки", – добавил Картмелл.

Сцена "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Напомним, 67-й по счету песенный конкурс "Евровидение" состоится в Ливерпуле, Великобритания. Украина автоматически проходит в финал, как страна-победительница песенного состязания в прошлом году. Из-за полномасштабного вторжения россии, конкурс было решено провести в Великобритании, представитель которой в прошлом году занял второе место.

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