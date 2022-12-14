"Евровидение-2023": организаторы рассекретили звезд, которые будут вести нацотбор

В этот раз конкурс будут вести знаменитости, представлявшие Украину на международном первенстве в прошлых годах.

Организаторы нацотбора на "Евровидение-2023" обнародовали имена знаменитостей, которые в этом году будут вести конкурс.

Так, ответственную миссию доверили Злате Огневич, представлявшей Украину в 2013 году, и солистке группы Go_A Екатерине Павленко, которая боролась для нас за победу в 2021 году и со своим коллективом заняла пятое место. И, конечно, женскую компанию разбавит ведущий "Сніданку" на ТЕТ Тимур Мирошниченко, которого называют голосом "Евровидения" в нашей стране. Как известно, Мирошниченко комментирует конкурс уже много лет.

Ведущие нацотбора на "Евровидение-2023"

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2023" состоится уже в эту субботу, 17 декабря. В нем примут участие 10 артистов. Букмекеры прочат победу певице Jerry Heil, которая будет бороться за право представить нашу страну с песней When god shut the door.

Кого Тимур Мирошниченко считает своим фаворитом на Нацотборе Евровидения и кому предсказывает победу

Детальнее о том, как будет проходить финал нацотбора, где его можно посмотреть и как можно будет проголосовать читайте в нашем материале.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и держать в курсе читателей о ходе событий на нацотборе.

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