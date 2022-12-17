"Евровидение-2023": певец-военный мощно открыл финал нацотбора виртуозной игрой на скрипке

Начался грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2023". На сцене выступил уже первый участник-военный Moisei.

Перед выступлением артист, который служить на фронте, поделился о своем творчестве в период войны.

"Написал свою первую песню о жизни в окопе, через минуту тебя может не стать. Переживаешь, что будет с тобой, что будет с близкими. И с этим всем надо бороться. И эта песня родилась в этой борьбе, когда я вытаскивал себя из этого психологического состояния. Если ты думаешь, что ты один, ты не один. Все будет хорошо", – рассказал музыкант.

Moisei

На сцене финала нацотбора участник исполнил англоязычную песню I`m not alone. Moisei не просто пел, но и виртуозно играл на скрипке.

Прокомментировал выступление участника певец Тарас Тополя. Судья похвалил игру на скрипке, однако отметил, что артисту следует поработать над вокалом.

"Это достаточно смело, начинать отбор. Это достаточно ответственно. я понимаю Moisei и его обеспокоенность, но собственно для тебя это не впервые делать какие-то вещи, на которые нужно отвага, поэтому молодец. Ты делаешь излом в сознании многих людей, неважно, кто ты. Спасибо за скрипичный хук, он прекрасен. Что же касается исполнения - если тебя страна выберет представлять ее на конкурсе "Евровидение", просил бы, чтобы ты поработал над вокальной частью", — отметил Тополя.

Отметим, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает, как проходит финал нацотбора, поэтому смотрите и первыми узнавайте выступления участников, а также имя победителя.

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