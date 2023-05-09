"Евровидение-2023": певица из Норвегии в секси-боде зажгла сцену конкурса

Первой среди стран-участниц на главную сцену "Евровидения-2023" вышла представительница Норвегии Алессандра.

Исполнительница выступила с композицией Queen of Kings. Для своего номера артистка выбрала секси-боди, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. Образ певица дополнила черной длинной мантией и украшением для волос, похожим на корону.

Представительница Норвегии на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

Что интересно, Алессандра на сцене вела себя уверенно и мощно. Если же в танцах артистка была сдержанна, ее команда танцовщиков просто зажгла на главной арене Ливерпуля.

Представительница Норвегии на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

К слову, первый полуфинал "Евровидения-2023" открыл украинский коллектив The Hardkiss. На сцене певица Юлия Санина исполнила трек "Маяк".

Отметим, уже в скором времени станет известно, кто же из участников попадет в грандиозный финал "Евровидения-2023" и сразится за первое место. Между тем, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первым сообщит имена 10 финалистов "Евровидения-2023".

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