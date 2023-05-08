"Евровидение-2023": порядок выступлений участников в первом полуфинале и их песни

В первом полуфинале на главной сцене Ливерпуля за право пройти в финал сразятся 15 стран.
Уже 9 мая в 22:00 стартует первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".
На главной сцене Ливерпуля, Великобритания, выступят представители 15 стран. Они будут бороться за право пройти в финал "Евровидения-2023", где с остальными финалистами сразятся за первое место.
Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию и первой назовет имена 10 финалистов. Пока же предлагаем ознакомиться с порядком выступлений стран-участниц первого полуфинала и их песнями.
1. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
3. Сербия: Luke Black – "Само ми се спава"
4. Латвия: Sudden Lights – Aijā
5. Португалия: Mimicat – Ai coração
6. Ирландия: Wild Youth – We Are One
7. Хорватия: Let 3 – Mama šč!
8. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
9. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn
10. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
11. Швеция: Лорин – Tattoo
12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
13. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
14. Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight
15. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Напомним, уже состоялось торжественное открытие "Евровидения-2023". Украинский дуэт TVORCHI появился на "бирюзовой дорожке" в символическом и важном наряде, а также оценил свои шансы на победу.
Тем временем букмекеры тоже сделали ставки на победителя "Евровидения". Поэтому предлагаем узнать, кому пророчат победу в Ливерпуле, где украинцам смотреть конкурс и какие артисты будут представлять другие страны.
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