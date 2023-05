"Евровидение-2023": порядок выступлений участников в первом полуфинале и их песни

Уже 9 мая в 22:00 стартует первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

На главной сцене Ливерпуля, Великобритания, выступят представители 15 стран. Они будут бороться за право пройти в финал "Евровидения-2023", где с остальными финалистами сразятся за первое место.

Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию и первой назовет имена 10 финалистов. Пока же предлагаем ознакомиться с порядком выступлений стран-участниц первого полуфинала и их песнями.

1. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Сербия: Luke Black – "Само ми се спава"

4. Латвия: Sudden Lights – Aijā

5. Португалия: Mimicat – Ai coração

6. Ирландия: Wild Youth – We Are One

7. Хорватия: Let 3 – Mama šč!

8. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

9. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn

10. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

11. Швеция: Лорин – Tattoo

12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

13. Чехия: Vesna – My Sister's Crown

14. Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight

15. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Напомним, уже состоялось торжественное открытие "Евровидения-2023". Украинский дуэт TVORCHI появился на "бирюзовой дорожке" в символическом и важном наряде, а также оценил свои шансы на победу.

Тем временем букмекеры тоже сделали ставки на победителя "Евровидения". Поэтому предлагаем узнать, кому пророчат победу в Ливерпуле, где украинцам смотреть конкурс и какие артисты будут представлять другие страны.

Читайте также: