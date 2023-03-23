"Евровидение-2023": порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса

Украина автоматически попадает в финал, поэтому в полуфиналах за победу не соревнуется.

Уже в скором времени состоится международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023", который в этом году состоится в Ливерпуле, Великобритания.

Между тем, организаторы определили порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. Первый полуфинал пройдет 9 мая.

За дальнейшее участие в "Евровидении" будут соревноваться 15 страны, которые будут выступать в таком порядке: Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды и Финляндия.

Второй полуфинал "Евровидения-2023" состоится 11 мая. Здесь уже за своего фаворита смогут проголосовать украинцы. За дальнейшее участие в конкурсе будут соревноваться 16 стран в таком порядке: Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Грузия, Сан-Марино, Австрия, Литва и Австралия.

Тем временем участник от Украины, группа TVORCHI, автоматически попадает в финал конкурса, ведь в прошлом году украинский коллектив Kalush Orchestra победил "Евровидение". Во втором полуфинале украинцы смогут голосовать.

Порядок выступлений участников "Евровидения-2023" в полуфиналах

Финал "Евровидения-2023" состоится 13 мая. Его проведут в Великобритании от имени украинцев, ведь из-за войны Украина не может гарантировать безопасность всем участникам конкурса.

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