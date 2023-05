"Евровидение-2023": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Уже 11 мая в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания, начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

За право выступить еще раз на арене Liverpool в грандиозном финале сразятся 16 участников. Однако только 10 из них пройдут дальше. В финале они будут бороться за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, с представителями "большой пятерки", а также участником от Украины, дуэтом TVORCHI.

А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает познакомиться с участниками второго полуфинала, узнать порядок выступлений конкурсантов, а также послушать их песни.

1. Дания: Рейли – Breaking My Heart

2. Армения: Brunette – Future Lover

3. Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)

4. Эстония: Алика – Bridges

5. Бельгия: Густаф – Because of You

6. Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart

7. Исландия: Diljá – Power

8. Греция: Виктор Верникос – What They Say

9. Польша: Бланка – Solo

10. Словения: Joker Out – Carpe diem

11. Грузия: Иру – Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal

13. Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Литва: Моника Линките – Stay

16. Австралия: Voyager – Promise

