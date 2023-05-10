"Евровидение-2023": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Во втором полуфинале конкурса за право пройти в финал будут соревноваться 16 стран-участниц.
Уже 11 мая в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания, начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".
За право выступить еще раз на арене Liverpool в грандиозном финале сразятся 16 участников. Однако только 10 из них пройдут дальше. В финале они будут бороться за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, с представителями "большой пятерки", а также участником от Украины, дуэтом TVORCHI.
А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает познакомиться с участниками второго полуфинала, узнать порядок выступлений конкурсантов, а также послушать их песни.
1. Дания: Рейли – Breaking My Heart
2. Армения: Brunette – Future Lover
3. Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)
4. Эстония: Алика – Bridges
5. Бельгия: Густаф – Because of You
6. Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart
7. Исландия: Diljá – Power
8. Греция: Виктор Верникос – What They Say
9. Польша: Бланка – Solo
10. Словения: Joker Out – Carpe diem
11. Грузия: Иру – Echo
12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal
13. Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?
14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
15. Литва: Моника Линките – Stay
16. Австралия: Voyager – Promise
Напомним, 9 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Предлагаем вспомнить, кто из конкурсантов шокировал эпатажным выступлением, кто растрогал проникновенным номером, а кто же устроил на главной сцене Ливерпуля зажигательные танцы.
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