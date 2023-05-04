"Евровидение-2023": появились видео и фото с первой репетиции TVORCHI в Ливерпуле

Украинский коллектив TVORCHI приехал в Ливерпуль и посетил арену Liverpool, где состоится международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023".

Там коллектив провел первую репетицию своего номера на главной сцене Ливерпуля. В частности, "Супільне" уже опубликовало первые фото. На снимках можно заметить, как будет подсвечиваться сцена во время выступления TVORCHI и какие костюмы у Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка.

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Также в Сети опубликовали видео из бекстейджа, сделанное перед выходом TVORCHI на сцену, чтобы отыграть первую репетицию.

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, TVORCHI недавно прибыли в Ливерпуль. Украинскую делегацию в аэропорту встретил лорд-мэр города, который спрогнозировал, какое место на конкурсе займут Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни.

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Песенный конкурс "Евровидение-2023" отгремит на следующей неделе. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем узнать, где и во сколько смотреть музыкальный конкурс.

Читайте также: