"Евровидение-2023": представители Хорватии с ракетами в руках спели о "подлом психопате"

Музыканты выступили с антивоенной песней.
Свой мощный номер на главной сцене "Евровидения-2023" уже продемонстрировали представители Хорватии – группа Let 3.
Музыканты порадовали еврофанатов песней Mama šč! Композицию сами артисты называют антивоенной. В частности, они написали ее прошлым летом.
В песне есть ряд слов, которые пользователи Сети уже успели интерпретировать, как критику кремлевского кровавого диктатора путина, который развязал в 2022 году войну в Украине.
"Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого маленького психопата, подлого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну", — говорится в песне хорватов.
Между тем, во время своего номера музыканты держали в руках ракеты.
Кстати, коллектив на официальном открытии "Евровидения-2023" поддержал украинцев, которые ныне защищают свою страну от российских оккупантов. Солист Let 3 вышел на "бирюзовую дорожку" в сине-желтом наряде, тем временем другие участники группы были одеты в цвета флага Хорватии.
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