"Евровидение-2023": представители Хорватии с ракетами в руках спели о "подлом психопате"

Свой мощный номер на главной сцене "Евровидения-2023" уже продемонстрировали представители Хорватии – группа Let 3.

Музыканты порадовали еврофанатов песней Mama šč! Композицию сами артисты называют антивоенной. В частности, они написали ее прошлым летом.

В песне есть ряд слов, которые пользователи Сети уже успели интерпретировать, как критику кремлевского кровавого диктатора путина, который развязал в 2022 году войну в Украине.

Представители Хорватии на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

Представители Хорватии на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

"Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого маленького психопата, подлого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну", — говорится в песне хорватов.

Представители Хорватии на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

Между тем, во время своего номера музыканты держали в руках ракеты.

Кстати, коллектив на официальном открытии "Евровидения-2023" поддержал украинцев, которые ныне защищают свою страну от российских оккупантов. Солист Let 3 вышел на "бирюзовую дорожку" в сине-желтом наряде, тем временем другие участники группы были одеты в цвета флага Хорватии.

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