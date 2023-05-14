"Евровидение-2023": реакция звезд на выступление TVORCHI в финале

Украинская группа TVORCHI уже представила свой номер в гранд-финале "Евровидение-2023".

Звезды шоу-бизнеса также внимательно следят за ходом событий на конкурсе и поддерживают коллег. Так, в Сети появились первые реакции украинских знаменитостей на выступление TVORCHI.

Ольга Сумская

Актриса в этом году присоединилась к просмотру прямого эфира из гранд-финала. Ей номер украинской группы пришелся по душе.

"Браво!", – написала Сумская.

Ольга Сумская

Слава Демин

Шоумену выступление TVORCHI также понравилось. Об этом он написал в своих соцсетях и показал фрагмент выступления дуэта.

Слава Демин

Владимир Дантес

Певец не пропускает ни одного выступления на "Евровидении". В Сети Владимир комментирует все номера участников и номер коллег из Украины, по его мнению, получился потрясающим.

"Ну огонь!", – написал Дантес.

Владимир Дантес

Кристина Горняк

Блогерша призвала своих поклонников голосовать за TVORCHI, выступивших под номером 19.

"Номер 19 за наших", – напомнила Кристина.

Кристина Горняк

Ирина Горова

Музыкальная продюсер лаконично поддержала TVORCHI и добавила фрагмент их выступления с двумя сине-желтыми сердечками.

Ирина Горова

Монро

А вот травести-диве Монро выступление украинцев понравилось не очень. Она написала, что во втором куплете Джеффри Кенни "уплыл".

"Ну частенько ... пока. Ой ... второй куплет поплыл ...", — написала Монро.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса, поэтому первой сообщит, удалось ли TVORCHI завоевать первое место в Ливерпуле.

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