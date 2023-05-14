"Евровидение-2023": реакция звезд на выступление TVORCHI в финале

Звезды призывают голосовать за украинцев.
Украинская группа TVORCHI уже представила свой номер в гранд-финале "Евровидение-2023".
Звезды шоу-бизнеса также внимательно следят за ходом событий на конкурсе и поддерживают коллег. Так, в Сети появились первые реакции украинских знаменитостей на выступление TVORCHI.
Ольга Сумская
Актриса в этом году присоединилась к просмотру прямого эфира из гранд-финала. Ей номер украинской группы пришелся по душе.
"Браво!", – написала Сумская.
Слава Демин
Шоумену выступление TVORCHI также понравилось. Об этом он написал в своих соцсетях и показал фрагмент выступления дуэта.
Владимир Дантес
Певец не пропускает ни одного выступления на "Евровидении". В Сети Владимир комментирует все номера участников и номер коллег из Украины, по его мнению, получился потрясающим.
"Ну огонь!", – написал Дантес.
Кристина Горняк
Блогерша призвала своих поклонников голосовать за TVORCHI, выступивших под номером 19.
"Номер 19 за наших", – напомнила Кристина.
Ирина Горова
Музыкальная продюсер лаконично поддержала TVORCHI и добавила фрагмент их выступления с двумя сине-желтыми сердечками.
Монро
А вот травести-диве Монро выступление украинцев понравилось не очень. Она написала, что во втором куплете Джеффри Кенни "уплыл".
"Ну частенько ... пока. Ой ... второй куплет поплыл ...", — написала Монро.
Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса, поэтому первой сообщит, удалось ли TVORCHI завоевать первое место в Ливерпуле.
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