"Евровидение-2023": Руслана появилась в Ливерпуле и удивила выступлением из English National Opera

Украинская певица Руслана после громкого скандала с организаторами Евровидения-2023 уже появилась на сцене в Ливерпуле.

Как и планировалось, исполнительница подготовила особое выступление. Она вышла на сцену Eurovision Village вместе с симфоническим оркестром English National Opera. Шоу началось с фрагмента нового музыкального проекта Русланы Wild Heart и симфонически хоровой версии "Диких Танцев".

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

Над выступлением исполнительница и оркестр работали длительное время, ведь произведение нуждалось в много партитур. Так что зрители увидели действительно потрясающее выступление, во время которого Руслана была не только певицей, но и дирижером.

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

"Это было феерично! Публика встретила безумными эмоциями! Оркестр и хор невероятны. Огромная благодарность маэстро Stephen Bell и всему коллективу ENO! Я мечтала о такой коллаборации! Мы сегодня представили еврофанам и изысканной британской публике абсолютный эксклюзив! Интродукцию. была вдохновлена Украиной! Этой музыкальной акцией мы внесли сегодня свой вклад в единение людей! Украины и Великобритании", — поделилась Руслана.

Напомним, что сайт ТСН.ua внимательно следит за первым полуфиналом в текстовой онлайн-трансляции и первой рассказывает о событиях на конкурсе.

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