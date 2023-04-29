"Евровидение-2023": Руслана появится в финале конкурса после громкого скандала

Скандал между организаторами "Евровидения-2023" и певицей Русланой, которую не пригласили выступить в финале шоу, похоже, подошел к концу.

Как стало известно, зрители все-таки увидят исполнительницу во время песенного конкурса. Руслана выступит вживую с особой миссией из столицы Украины. Об этом сообщил режиссер и креативный директор "Евровидения" Герман Ненов, пишет "Унисон".

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Руслану, первой одержавшей победу в "Евровидении" 2004 года, не пригласили спеть в финале конкурса этого года. Команда певицы и поклонники выразили свое недовольство, на которое отреагировали в оргкомитете "Евровидения-2023".

В Общественном вещании заявили, что после обсуждения с BBC, Руслану все же привлекли к ряду мероприятий в шоу.

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