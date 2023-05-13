"Евровидение-2023": Сердючка, Кароль, Джамала и Go_A ошеломили зал своим появлением на гранд-финале

Украинские звезды спели во время "парада флагов".
Прямо сейчас в Ливерпуле начался гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".
Хорошей традицией конкурса является так называемый "парад флагов", во время которого все страны-участницы выходят на сцену с флагом своего государства. Однако в этом году он стал по-настоящему ошеломляющим, ведь между выходами конкурсантов на сцене появлялись украинские звезды.
Первыми навели "шума" группа Go_A по своей конкурсной песне на "Евровидение-2021" — SHUM. Солистка группы Екатерина Павленко в этот раз появилась без своей зеленой шубы, однако образ с белым платьем не остался без внимания.
STILL A MASSIVE BOP! #Eurovision pic.twitter.com/WXnrDQG9q5— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Дальше зрителей ждала мощная вокальная партия от Джамалы. Ее хит "1944" до сих пор вызывает бурные эмоции у всей Европы, поэтому и на этот раз певицу встречали овациями.
Как beautiful as ever #Eurovision Pic.twitter.com/WS8X8— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Сексуальная и обольстительная Тина Кароль в роскошном красном платье взбудоражила воображение всего зала своим появлением. От такой волны энергии с песней Show me your love в зале стало жарко.
EUROPE...Показать, что вы любите <3 #Eurovision pic.twitter.com/6s16A2mEoe— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Да и ярким завершением стало появление на сцене Верки Сердючки с мамой и своим коллективом. Те же строки "Russia. goodbay!" подпевали все.
DAAANCING! #Eurovision pic.twitter.com/7SmNjZ2UDW— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Напомним, что сайт ТСН.ua следит за всеми подробностями гранд-финала в текстовой онлайн-трансляции, чтобы наши читатели смогли первыми узнать имя победителя.
Также смотрите гранд-финал "Евровидения-2023" в эфире "Киевстар ТВ".
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