"Евровидение-2023": Сердючка, Кароль, Джамала и Go_A ошеломили зал своим появлением на гранд-финале

Прямо сейчас в Ливерпуле начался гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".

Хорошей традицией конкурса является так называемый "парад флагов", во время которого все страны-участницы выходят на сцену с флагом своего государства. Однако в этом году он стал по-настоящему ошеломляющим, ведь между выходами конкурсантов на сцене появлялись украинские звезды.

Первыми навели "шума" группа Go_A по своей конкурсной песне на "Евровидение-2021" — SHUM. Солистка группы Екатерина Павленко в этот раз появилась без своей зеленой шубы, однако образ с белым платьем не остался без внимания.

Евровидение-2023 / Фото: eurovision.tv

Дальше зрителей ждала мощная вокальная партия от Джамалы. Ее хит "1944" до сих пор вызывает бурные эмоции у всей Европы, поэтому и на этот раз певицу встречали овациями.

Евровидение-2023 / Фото: eurovision.tv

Сексуальная и обольстительная Тина Кароль в роскошном красном платье взбудоражила воображение всего зала своим появлением. От такой волны энергии с песней Show me your love в зале стало жарко.

Евровидение-2023 / Фото: eurovision.tv

Да и ярким завершением стало появление на сцене Верки Сердючки с мамой и своим коллективом. Те же строки "Russia. goodbay!" подпевали все.

Евровидение-2023 / Фото: eurovision.tv

Напомним, что сайт ТСН.ua следит за всеми подробностями гранд-финала в текстовой онлайн-трансляции, чтобы наши читатели смогли первыми узнать имя победителя.

Также смотрите гранд-финал "Евровидения-2023" в эфире "Киевстар ТВ".

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