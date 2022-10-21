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"Евровидение-2023": стало известно, какие страны примут участие в песенном конкурсе

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"Евровидение-2023": стало известно, какие страны примут участие в песенном конкурсе

Фото: instagram.com/eurovision

На вокальном соревновании будут представлены 37 стран.

Европейский языковой союз наконец-то назвал страны, которые смогут принять участие в конкурсе "Евровидение-2023".

В следующем году в британский город Ливерпуль приедут вокалисты из 37 стран. В то время как представители восьми государств вообще отказались от подачи заявки.

Так, как сообщается на официальном сайте конкурса, участниками "Евровидения-2023" стали:

  • Албания
  • Австралия
  • Армения
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Великобритания

Таким образом, участие в песенном соревновании не примут Андорра, Люксембург, Словакия и Монако. Также Болгария, Черногория и Северная Македония. Главной причиной отказа стран от участия стали проблемы с финансированием.

Кроме того, с 2021 года Европейский языковой союз лишил членства Белоруссии. Также с 2022 года Россия лишена права участия из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем, организаторы Национального отбора на "Евровидение" в Украине держали 384 заявки от 299 участников, лонглист планируют обнародовать до конца октября.

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