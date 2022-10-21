"Евровидение-2023": стало известно, какие страны примут участие в песенном конкурсе

На вокальном соревновании будут представлены 37 стран.

Европейский языковой союз наконец-то назвал страны, которые смогут принять участие в конкурсе "Евровидение-2023".

В следующем году в британский город Ливерпуль приедут вокалисты из 37 стран. В то время как представители восьми государств вообще отказались от подачи заявки.

Так, как сообщается на официальном сайте конкурса, участниками "Евровидения-2023" стали:

Албания

Австралия

Армения

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

Таким образом, участие в песенном соревновании не примут Андорра, Люксембург, Словакия и Монако. Также Болгария, Черногория и Северная Македония. Главной причиной отказа стран от участия стали проблемы с финансированием.

Кроме того, с 2021 года Европейский языковой союз лишил членства Белоруссии. Также с 2022 года Россия лишена права участия из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем, организаторы Национального отбора на "Евровидение" в Украине держали 384 заявки от 299 участников, лонглист планируют обнародовать до конца октября.

Читайте также: