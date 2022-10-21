"Евровидение-2023": стало известно, какие страны примут участие в песенном конкурсе

На вокальном соревновании будут представлены 37 стран.
Европейский языковой союз наконец-то назвал страны, которые смогут принять участие в конкурсе "Евровидение-2023".
В следующем году в британский город Ливерпуль приедут вокалисты из 37 стран. В то время как представители восьми государств вообще отказались от подачи заявки.
Так, как сообщается на официальном сайте конкурса, участниками "Евровидения-2023" стали:
- Албания
- Австралия
- Армения
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Таким образом, участие в песенном соревновании не примут Андорра, Люксембург, Словакия и Монако. Также Болгария, Черногория и Северная Македония. Главной причиной отказа стран от участия стали проблемы с финансированием.
Кроме того, с 2021 года Европейский языковой союз лишил членства Белоруссии. Также с 2022 года Россия лишена права участия из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Между тем, организаторы Национального отбора на "Евровидение" в Украине держали 384 заявки от 299 участников, лонглист планируют обнародовать до конца октября.
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