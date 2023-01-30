"Евровидение-2023": стало известно, какими будут логотип и слоган песенного конкурса в Ливерпуле

Международный песенный конкурс "Евровидение-2023" наконец-то получил свой логотип и слоган.

На официальной странице конкурса в Instagram появился первое фото с изображением нового оформления шоу, которое в этом году пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Также на странице поделились видео с большим баннером с лого под песню Stefania победителей "Евровидения-2022" украинской группы Kalush Orchestra.

В логотипе организаторы объединили четыре цвета – синий, желтый, фиолетовый и розовый. Они изображены в виде сердца, которое уже давно является символом "Евровидения". Кстати, некоторым еврофанам картинка очень напомнила логотип "Евровидения-2017", проходивший в Киеве после победы Джамалы на шоу в Стокгольме.

Официальный слоган конкурса в этом году будет звучать так: "United by music", что в переводе означает "Объединенные музыкой".

Все подробности о новом оформлении конкурса организаторы должны рассказать 31 января во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевке участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидения-2023".

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