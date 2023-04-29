"Евровидение-2023": стало известно, кто из звезд от Украины объявит баллы на конкурсе

Артистка выйдет в прямой эфир с Ливерпулем, где пройдет шоу, из Киева.

Чуть больше недели остается до грандиозного музыкального события – международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Только что стало известно, кто будет объявлять самые высокие баллы, которые Украина выставит на музыкальном первенстве. Так, ответственную миссию доверили певице Злате Огневич. Артистка будет делать это во второй раз. В 2017 году Огневич уже исполняла эту почетную роль. Тогда "Евровидение" проходило в Киеве.

О решении организаторов "Евровидения", что именно Злата Огневич станет спикером музыкального события от Украины, сообщила глава украинской делегации на конкурсе Оксана Скибинская:

"Такая важная миссия, как оглашение балов национального жюри, в этом году возложена на Злату Огневич, которая в свое время принесла нашей стране высокую третью строчку. Злата уже выполняла эту почетную роль – быть лицом Украины – в знаковый для нас 2017-й, когда "Евровидение" проходило в Киеве. К сожалению, из-за российского полномасштабного вторжения в этом году мы не можем принять песенный конкурс у себя дома, но, несмотря ни на что – Украина будет вживую в гранд-финале шоу в лице нашего представителя", — сказала Скибинская.

Злата Огневич 13 мая, в день финала "Евровидения-2023" из Киева объявит, кому наша страна поставила самые высокие баллы.

Отметим, что в 2013 году Злата Огневич представляла Украину на "Евровидении" с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла почетное третье место на конкурсе.

Злата Огневич на "Евровидении-2013"

Напомним, когда состоится "Евровидение-2023", о его участниках, прогнозах букмекеров и где смотреть вы можете узнать в нашем материале.

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