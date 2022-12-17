"Евровидение-2023": кто победил в нацотборе

Только что во время грандиозного финала Национального отбора на "Евровидение-2023" назвали имя участника, который выступит от Украины в Ливерпуле на международном песенном конкурсе.

В нацотборе за право выступать на "Евровидении-2023" соревновались 10 артистов и коллективов.

Однако именно TVORCHI удалось покорить сердца зрителей, получив от них 10 баллов, а от судей - 9. Именно они поеду представлять Украину на международном конкурсе.

Напомним, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины. Уже начались работы над организацией конкурса. На "Евровидении-2023" планируется организовать отдельную выставку, где покажут произведения искусства, устроят кинопоказы и проведут культурные диалоги, чтобы гости и участники лучше понимали украинский дух.

Сам конкурс состоится в мае: полуфиналы 9 и 11 мая, а финал – 13. Участник Украины автоматически попадает в грандиозный финал.

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