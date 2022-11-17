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"Евровидение-2023": стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на конкурс от Украины

"Евровидение-2023": стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на конкурс от Украины

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1611
Время на прочтение
1 мин
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"Евровидение-2023": стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на конкурс от Украины

"Евровидение-2023" / Фото: instagram.com/eurovision

За возможность представить Украину на международном музыкальном первенстве сразятся 10 артистов.

Сегодня, 17 ноября, стали известны имена финалистов Национального отбора на "Евровидении-2023", которые уже 17 декабря сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве в Ливерпуле, Великобритания. В финал прошли 10 исполнителей.

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023" и их песни

  • 2TONE — "Квітка"
  • Angelina — "Stronger"
  • DEMCHUK — "Alive"
  • FIINKA — "Довбуш"
  • Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ — "Колискова"
  • Moisei — "I'm Not Alone"
  • OY Sound System — "Ой, тужу"
  • Tember Blanche — "Я вдома"
  • TVORCHI — "Heart Of Steel"
Финалисты Нацотбора на
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023" / Фото: suspilne.media

Напомним, что финал Нацотбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря. В целях безопасности его проведут в бомбоубежище и будут транслировать вживую по ТВ. В состав жюри Нацотбора вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина, выбранные украинцами самостоятельно.

Отметим, что перед финалом Нацотбора случился скандал. Один из конкурсантов, участник группы Cloudless, Lue Bason отказался от участия в Нацотборе и осудил организаторов и судей прошлогоднего отбора.

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Дата публикации
Просмотры
1611
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