"Евровидение-2023": стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на конкурс от Украины

Сегодня, 17 ноября, стали известны имена финалистов Национального отбора на "Евровидении-2023", которые уже 17 декабря сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве в Ливерпуле, Великобритания. В финал прошли 10 исполнителей.

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023" и их песни

2TONE — "Квітка"

Angelina — "Stronger"

DEMCHUK — "Alive"

FIINKA — "Довбуш"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ — "Колискова"

Moisei — "I'm Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тужу"

Tember Blanche — "Я вдома"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023" / Фото: suspilne.media

Напомним, что финал Нацотбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря. В целях безопасности его проведут в бомбоубежище и будут транслировать вживую по ТВ. В состав жюри Нацотбора вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина, выбранные украинцами самостоятельно.

Отметим, что перед финалом Нацотбора случился скандал. Один из конкурсантов, участник группы Cloudless, Lue Bason отказался от участия в Нацотборе и осудил организаторов и судей прошлогоднего отбора.

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