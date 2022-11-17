"Евровидение-2023": стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на конкурс от Украины

За возможность представить Украину на международном музыкальном первенстве сразятся 10 артистов.
Сегодня, 17 ноября, стали известны имена финалистов Национального отбора на "Евровидении-2023", которые уже 17 декабря сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве в Ливерпуле, Великобритания. В финал прошли 10 исполнителей.
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023" и их песни
- 2TONE — "Квітка"
- Angelina — "Stronger"
- DEMCHUK — "Alive"
- FIINKA — "Довбуш"
- Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ — "Колискова"
- Moisei — "I'm Not Alone"
- OY Sound System — "Ой, тужу"
- Tember Blanche — "Я вдома"
- TVORCHI — "Heart Of Steel"
Напомним, что финал Нацотбора на "Евровидение-2023" состоится 17 декабря. В целях безопасности его проведут в бомбоубежище и будут транслировать вживую по ТВ. В состав жюри Нацотбора вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина, выбранные украинцами самостоятельно.
Отметим, что перед финалом Нацотбора случился скандал. Один из конкурсантов, участник группы Cloudless, Lue Bason отказался от участия в Нацотборе и осудил организаторов и судей прошлогоднего отбора.
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