"Евровидение-2023": стало известно, кто вошел в состав национального жюри от Украины

В этом году состав жюри выбирали сами украинцы.

Наконец, стало известно, кто в этом году вошел в состав национального жюри "Евровидение-2023" от Украины.

Пятерку музыкальных экспертов украинцы выбирали самостоятельно в приложении "Действие" путем голосования. Это было сделано для того, чтобы сделать оценку максимально честной.

Как сообщили в общественном вещателе, в состав жюри вошли: певица и композитор Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, композитор и пианист Евгений Хмара, певец и участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

Состав жюри "Евровидения-2023" от Украины / Фото: Общественное вещание

Перед членами комиссии будет стоять важная задача – объективно выставить свои оценки всем участникам песенного конкурса, кроме Украины.

В этом году внимание к музыкальным экспертам будет повышено, ведь в прошлом году вокруг баллов от жюри разгорелся скандал — тогда жюри Украины обделило оценками Польшу.

Отметим, что сайт ТСН.ua очень внимательно следит за ходом событий на гранд-финале "Евровидения-2023" в текстовой онлайн-трансляции.

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