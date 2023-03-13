"Евровидение-2023": стало известно, под каким номером в финале выступят TVORCHI

Сегодня, 13 марта во время встречи глав делегаций конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле состоялась жеребьевка выступлений представителей стран на музыкальном первенстве.

Согласно жеребьевке, которую провел исполнительный супервайзер песенного конкурса Мартин Остердаль, представитель Украины на "Евровидении-2023", группа TVORCHI в финале выступит под номером 19.

Отметим, что участник от Украины автоматически попал в финал конкурса, поскольку в прошлом году коллектив Kalush Orchestra от Украины победил на "Евровидении-2022". Но, поскольку в нашей стране россия развязала полномасштабную войну, в целях безопасности организаторы решили провести конкурс в Ливерпуле, Великобритания. Представитель этой страны в 2022-м занял на музыкальном первенстве второе место.

Напомним, что на днях TVORCHI представили обновленную версию своей конкурсной песни для "Евровидения" Heart of Steel. Музыканты добавили текст на украинском и сделали акценты в конце с помощью скрипки.

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