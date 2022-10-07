"Евровидение-2023": стало известно, в каком городе состоится песенный конкурс

В следующем году Великобритания будет принимать конкурс "Евровидение" от имени Украины.

Британский общественный вещатель BBC и Европейский языковой союз (EBU) наконец сообщили, в каком городе состоится песенный конкурс "Евровидение-2023".

За право принимать шоу соревновались два города в Великобритании – Глазго и Ливерпуль. Учитывая все нюансы, оргкомитет избрал победителем Ливерпуль.

"Ливерпуль был избран после тщательного рассмотрения заявки города, в ходе которого были изучены условия проведения соревнований, возможность размещения делегаций, членов команды, болельщиков и журналистов, инфраструктура, а также культурное предложение принимающего города, отражающее победу Украины в 2022 году", — сообщили на официальном сайте "Евровидения".

Фото: instagram.com/eurovision

В то же время, с объявлением города, которое примет конкурс, организаторы показали особый логотип "Евровидение-2023". В центре логотипа будет изображен украинский флаг, напоминающий о том, что Великобритания принимает конкурс от имени Украины.

"Символично, что конкурс "Евровидение–2023" пройдет в Ливерпуле, городе-побратиме Одессы. Организация конкурса такого уровня нуждается в очень высоких требованиях. Я уверен, что город, признанный столицей поп-музыки, исполнит их наилучшим образом и обеспечит праздник музыки, который поразит как делегатов, так и любителей "Евровидения", – отметил Николай Чернотицкий, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Также организаторы назватьдаты проведения конкурса: гранд-финал "Евровидения-2023" пройдет на "Ливерпуль Арене" 13 мая, а полуфиналы – 9 и 11 мая.

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