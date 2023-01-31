"Евровидение-2023": стало известно, в каком полуфинале будет голосовать Украина

Наконец стало известно, в каком полуфинале "Евровидения-2023" Украина сможет голосовать за своих фаворитов на конкурсе и когда ждать выступлений других стран-участниц.

Жеребьевка состоялась 31 января во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023".

Итак, Украина сможет голосовать во втором полуфинале песенного шоу, который состоится 11 мая.

Вместе с нами отдавать голоса будут Великобритания и Испания. Франция, Италия и Германия будут голосовать 9 мая.

Также стало известно, по какому принципу будут выступать в полуфиналах другие страны. Итак, в 9 мая споют участники из таких стран: Сербия, Латвия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан, Чехия.

Во втором полуфинале зрители услышат выступления Армении, Албании, Кипра, Австралии, Румынии, Дании, Бельгии, Исландии, Греции, Эстонии, Австрии, Латвии, Сан-Марино, Словении, Польши и Грузии.

Напомним, что Украина в этом году сразу представит свой номер в финале, ведь по правилам, победители прошлогоднего конкурса автоматически попадают в финал. Неизменными участниками гранд-шоу также становятся страны "большой пятерки" – Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.

Читайте также: