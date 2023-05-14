"Евровидение-2023": текст и перевод песни Tattoo певицы Loreen

Лирическая песня принесла певице победу в конкурсе.
Шведская певица Loreen в этом году с триумфом вернулась на сцену Евровидения после победы на конкурсе 2012 года.
Вторую победу в музыкальном первенстве исполнительницы принесла лирическая композиция под названием Tattoo. В ней Loreen эмоционально спела о разлуке с любимым и препятствиях, которые становятся на их пути к счастью.
Ранее Loreen рассказывала, что для нее эта песня — грустный танцевальный трек, о том, как сохранить любовь, несмотря на боль и надежду на то, что два влюбленных сердца будут вместе снова.
Чтобы все слушатели могли еще больше почувствовать душевный посыл звезды сайт ТСН.ua делится текстом и переводом трека Tattoo певицы Loreen.
Tattoo — текст песни
I don't wanna goBut baby, we both know This is not our time It's time to say goodbye Until we meet again 'Cause this is not the end It will come a day When we will find our way
Violins playing and the angels cryingWhen the stars align then I'll be there
No, I don't care about them all'Cause all I want is to be loved And all I care about is you You're stuck on me like a tattoo No, I don't care about the pain I'll walk through fire and through rain Just to get closer to you You're stuck on me like a tattoo
I'm letting my hair downI'm taking it cool You got my heart in your hand Don't lose it, my friend It's all that I got
Violins playing and the angels cryingWhen the stars align then I'll be there
No, I don't care about them all'Cause all I want is to be loved And all I care about is you You're stuck on me like a tattoo No, I don't care about the pain I'll walk through fire and through rain Just to get closer to you You're stuck on me like a tattoo
No, I don't care about them all'Cause all I want is to be loved And all I care about is you You're stuck on me like a tattoo I don't care about the pain I'll walk through fire and through rain Just to get closer to you You're stuck on me like a tattoo
All I care about is loveNo All I care about is love You're stuck on me like a tattoo
Tattoo — перевод песни
Я не хочу уезжать.
Но, крошка, мы оба знаем.
Это не наше время
Пора прощаться.
До встречи с тобой
Потому что это еще не конец
Наступит день
Когда мы найдем свой путь
Скрипки играют и ангелы плачут
Когда звезды сойдутся, я буду там.
Нет, мне на них плевать.
Ибо все, что я хочу – это быть любимой
И все, что меня волнует – это ты.
Ты останешься со мной, как тату.
Нет, мне безразлично боль.
Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь
Только бы быть поближе к тебе.
Ты останешься со мной, как тату.
Я распускаю волосы
Я успокаиваюсь
Сердце мое в твоих руках.
Не потеряй его, мой друг
Это все, что у меня есть.
Скрипки играют и ангелы плачут.
Когда звезды сойдутся, я буду там.
Нет, мне на них плевать.
Ибо все, что я хочу – это быть любимой
И все, что меня волнует – это ты.
Ты останешься со мной, как тату.
Нет, мне безразлично боль.
Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь
Только бы быть поближе к тебе.
Ты останешься со мной, как тату.
Все, что меня волнует – это любовь
Все, что мне нужно – это любовь.
Ты останешься со мной, как тату.
Напомним, что певица Loreen с треком Tattoo стала победительницей "Евровидения-2023". Сайт ТСН.ua показал, как менялась певица в течение 20 лет своей карьеры – некоторые изменения просто шокируют фанатов.
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