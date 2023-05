"Евровидение-2023": текст и перевод песни Tattoo певицы Loreen

Шведская певица Loreen в этом году с триумфом вернулась на сцену Евровидения после победы на конкурсе 2012 года.

Вторую победу в музыкальном первенстве исполнительницы принесла лирическая композиция под названием Tattoo. В ней Loreen эмоционально спела о разлуке с любимым и препятствиях, которые становятся на их пути к счастью.

Ранее Loreen рассказывала, что для нее эта песня — грустный танцевальный трек, о том, как сохранить любовь, несмотря на боль и надежду на то, что два влюбленных сердца будут вместе снова.

Чтобы все слушатели могли еще больше почувствовать душевный посыл звезды сайт ТСН.ua делится текстом и переводом трека Tattoo певицы Loreen.

Tattoo — текст песни

I don't wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It's time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

I'm letting my hair down

I'm taking it cool

You got my heart in your hand

Don't lose it, my friend

It's all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

All I care about is love

No

All I care about is love

You're stuck on me like a tattoo

Loreen на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Tattoo — перевод песни

Я не хочу уезжать.

Но, крошка, мы оба знаем.

Это не наше время

Пора прощаться.

До встречи с тобой

Потому что это еще не конец

Наступит день

Когда мы найдем свой путь

Скрипки играют и ангелы плачут

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Нет, мне на них плевать.

Ибо все, что я хочу – это быть любимой

И все, что меня волнует – это ты.

Ты останешься со мной, как тату.

Нет, мне безразлично боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты останешься со мной, как тату.

Я распускаю волосы

Я успокаиваюсь

Сердце мое в твоих руках.

Не потеряй его, мой друг

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Нет, мне на них плевать.

Ибо все, что я хочу – это быть любимой

И все, что меня волнует – это ты.

Ты останешься со мной, как тату.

Нет, мне безразлично боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты останешься со мной, как тату.

Все, что меня волнует – это любовь

Все, что мне нужно – это любовь.

Ты останешься со мной, как тату.

Напомним, что певица Loreen с треком Tattoo стала победительницей "Евровидения-2023". Сайт ТСН.ua показал, как менялась певица в течение 20 лет своей карьеры – некоторые изменения просто шокируют фанатов.

