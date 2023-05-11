"Евровидение-2023": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Сегодня, 11 мая, в Ливерпуле, Великобритания, проходит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

За право пройти в грандфинал будут соревноваться представители 16 стран-участниц. В их числе Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Грузия, Сан-Марино, Австрия, Албания, Литва, Австралия.

Впрочем, только 10 из них пройдут в финал "Евровидения-2023", который состоится уже в эту субботу, 13 мая. Тогда же со своим номером выступят представители Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе и были в курсе всех интересных событий музыкального первенства.