"Евровидение-2023": TVORCHI покажут свой номер во втором полуфинале конкурса

Уже сегодня, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2023".

Кроме номеров участников зрители увидят выступления приглашенных звезд, а также финалистов песенного первенства. Представители Украины группа TVORCHI впервые продемонстрируют свой обновленный номер на песню Heart of Steel.

Перед трансляцией второго полуфинала коллектив провел генеральную репетицию выступления. В Сети появились фото из "прогона" номера.

TVORCHI провели репетицию перед вторым полуфиналом "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

TVORCHI провели репетицию перед вторым полуфиналом "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

После того, как TVORCHI представят свою постановку на сцене, видео с ней появится на официальном YouTube-канале "Евровидения", чтобы зрители могли подробнее ознакомиться с участниками перед финалом.

TVORCHI провели репетицию перед вторым полуфиналом "Евровидения-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Украина сразу попала в финал музыкального первенства как победитель прошлогоднего конкурса. Традиционно в финале оказались участники стран-основательниц: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.

Также напомним, что во втором полуфинале украинцы смогут отдавать свои голоса за своего фаворита во время трансляции. Как и когда проголосовать за участников , читайте в материале ТСН.ua.

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