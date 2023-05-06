"Евровидение-2023": TVORCHI провели вторую репетицию своего номера в Ливерпуле

Участник от Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI сегодня, 6 мая, провела вторую репетицию своего номера на арене Liverpool.

Судя по фото, появившимся в Сети после второго прогона, на этот раз на сцене участник группы Андрей Гуцуляк, отвечающий за музыку, появился на сцене без серебристой накидки. Андрей прибавил больше объемных движений. Вокалист дуэта Джеффри Кенни отрабатывал вокал и танец.

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вторая репетиция TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Как мы писали ранее, режиссером номера TVORCHI стал Олег Боднарчук. Он также присутствовал на всех репетициях группы и вносил поправки в постановку после первой репетиции.

Видео с первой репетиции TVORCHI на "Евровидении-2023"

Отметим, что группа TVORCHI с номером на песню Heart of Steel сразится за победу для Украины в финале конкурса, который состоится 13 мая. Дуэт выступит под номером 19. Полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая. Победу на музыкальном первенстве пророчат представительнице Швеции Loreen с песней Tattoo. Украина в букмекерской таблице занимает четвертое место.

Напомним, подробнее о содержании композиции TVORCHI, а также переводе песни читайте в нашем материале.

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