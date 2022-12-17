"Евровидение-2023": TVORCHI удивили своим номером в финале нацотбора

Последними в финале конкурса нацотбора на "Евровидение-2023" выступила группа TVORCHI.

Артисты продемонстрировали песню Heart Of Steel. Интересна была не только композиция, но и номер участников. Джеффри был одет в желтый костюм, а Андрей – в черный. Позади них на видео транслировался символ ядерной опасности, а также танцоры у противогазах.

"Когда мы шли на "Евровидение", мы заглянули в прошлое этого конкурса. Его создали после Второй мировой войны для того, чтобы объединить Европу. Сегодня, пока некоторые играют в ядерные угрозы, наши люди со стальными сердцами защищают всю Европу. Время. объединиться против зла, ради мира", — отметил Гуцуляк.

Юлия Санина отметила, что заметна тщательная подготовка группы к финалу нацотбора. Впрочем, судья выразила недостатки. Певица подчеркнула, что TVORCHI стоит подумать о припевах песни. По словам Юлии, ей чего-то не хватило.

"Я считаю, что это был эпический финал. Мне нравится то, что это новая украинская музыка. С вашей музыкой, реально, мы можем показать, что Украина может быть разной. Это очень знакомая европейская качественная музыка. Видно, что вы уложились, видно, что вам это нужно. Что касается песни – начало феноменальное. Что касается припева – мне что-то не хватает, не хватает хитовости, не хватает беков возможно. Если вы победите и поедите, подумайте над припевом", — прокомментировала выступление группы Санина.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию и первой расскажет, кто победил в нацотборе и отправится в Ливерпуль.

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