"Евровидение-2023": TVORCHI впервые показали свой обновленный номер для финала

Группа выступит на сцене конкурса уже 13 мая в финале.

Представители Украины на "Евровидении-2023" группа TVORCHI наконец-то показали свой обновленный номер на песню Heart of Steel для финала песенного конкурса.

Музыканты посетили прямой эфир второго полуфинала музыкального первенства и показали во время трансляции часть своего выступления, над которым работали все это время.

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

После нацотбора TVORCHI прислушались к советам своих звездных коллег и сделали номер более динамичным. "Фишкой" номера остается гармоничное и эффектное сочетание хореографии с визуальными эффектами, а также потрясающие костюмы украинского дизайнера FROLOV с вышитыми "стальными сердцами".

В финале конкурсная песня дуэта прозвучит на двух языках — украинском и английском.

На официальном YouTube-канале "Евровидения" зрители могут посмотреть полную версию выступления группы, которая была записана во время репетиции 10 мая.

Отметим, что уже стали известны, которые будут соперничать за хрустальный кубок музыкального первенства уже 13 мая. Группа TVORCHI, по правилам, сразу попала в финал, как представитель страны-победительницы прошлогоднего конкурса.

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