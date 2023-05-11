"Евровидение-2023": TVORCHI впервые показали свой обновленный номер для финала

Группа выступит на сцене конкурса уже 13 мая в финале.
Представители Украины на "Евровидении-2023" группа TVORCHI наконец-то показали свой обновленный номер на песню Heart of Steel для финала песенного конкурса.
Музыканты посетили прямой эфир второго полуфинала музыкального первенства и показали во время трансляции часть своего выступления, над которым работали все это время.
После нацотбора TVORCHI прислушались к советам своих звездных коллег и сделали номер более динамичным. "Фишкой" номера остается гармоничное и эффектное сочетание хореографии с визуальными эффектами, а также потрясающие костюмы украинского дизайнера FROLOV с вышитыми "стальными сердцами".
В финале конкурсная песня дуэта прозвучит на двух языках — украинском и английском.
На официальном YouTube-канале "Евровидения" зрители могут посмотреть полную версию выступления группы, которая была записана во время репетиции 10 мая.
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