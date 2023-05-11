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"Евровидение-2023": TVORCHI впервые показали свой обновленный номер для финала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
2 мин
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"Евровидение-2023": TVORCHI впервые показали свой обновленный номер для финала

TVORCHI на сцене "Евровидения-2023" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Группа выступит на сцене конкурса уже 13 мая в финале.

Представители Украины на "Евровидении-2023" группа TVORCHI наконец-то показали свой обновленный номер на песню Heart of Steel для финала песенного конкурса.

Музыканты посетили прямой эфир второго полуфинала музыкального первенства и показали во время трансляции часть своего выступления, над которым работали все это время.

TVORCHI / © instagram.com/suspilne.eurovision
TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

После нацотбора TVORCHI прислушались к советам своих звездных коллег и сделали номер более динамичным. "Фишкой" номера остается гармоничное и эффектное сочетание хореографии с визуальными эффектами, а также потрясающие костюмы украинского дизайнера FROLOV с вышитыми "стальными сердцами".

В финале конкурсная песня дуэта прозвучит на двух языках — украинском и английском.

На официальном YouTube-канале "Евровидения" зрители могут посмотреть полную версию выступления группы, которая была записана во время репетиции 10 мая.

Отметим, что уже стали известны имена всех 26 финалистов "Евровидения-2023", которые будут соперничать за хрустальный кубок музыкального первенства уже 13 мая. Группа TVORCHI, по правилам, сразу попала в финал, как представитель страны-победительницы прошлогоднего конкурса.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
383
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