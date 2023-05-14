Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Евровидение-2023": TVORCHI заставили зал аплодировать стоя после мощного исполнения Heart of Steel

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2023": TVORCHI заставили зал аплодировать стоя после мощного исполнения Heart of Steel

TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Артисты выступали под номером 19.

В Ливерпуле на сцене международного конкурса "Евровидение-2023" своим мощным выступлением порадовал представитель Украины, дуэт TVORCHI.

Музыканты вышли под номером 19 и покорили публику. Они исполнили конкурсную композицию Heart of Steel, а зал все это время громко аплодировал стоя и выкрикивал. Особого внимания заслуживает не только вокальная часть TVORCHI, но и визуальная. Сцена подсвечивалась яркими цветами, акцент был на синие и желтые цвета.

TVORCHI на
TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Также в визуальной части TVORCHI продемонстрировали стальную силу украинцев. Как ранее рассказывали музыканты, своим номером они хотели показать, что пока мир развивается, есть страна, которая угрожает человечеству ядерным оружием.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса, поэтому первой сообщит, удалось ли TVORCHI завоевать первое место в Ливерпуле.

Кстати, на "Евровидении-2023" украинцев поддержала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она появилась в клипе группы Kalsuh Orchestra и сыграла на фортепиано известный хит коллектива Stefania.

Посмотреть "Евровидение-2023" можно на платформе Киевстар ТВ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
12к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация