"Евровидение-2023": TVORCHI заставили зал аплодировать стоя после мощного исполнения Heart of Steel

В Ливерпуле на сцене международного конкурса "Евровидение-2023" своим мощным выступлением порадовал представитель Украины, дуэт TVORCHI.

Музыканты вышли под номером 19 и покорили публику. Они исполнили конкурсную композицию Heart of Steel, а зал все это время громко аплодировал стоя и выкрикивал. Особого внимания заслуживает не только вокальная часть TVORCHI, но и визуальная. Сцена подсвечивалась яркими цветами, акцент был на синие и желтые цвета.

TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Также в визуальной части TVORCHI продемонстрировали стальную силу украинцев. Как ранее рассказывали музыканты, своим номером они хотели показать, что пока мир развивается, есть страна, которая угрожает человечеству ядерным оружием.

Соревнования strings и thumping bass для TVORCHI's Heart of Steel #Eurovision pic.twitter.com/UrjWVadKwb — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса, поэтому первой сообщит, удалось ли TVORCHI завоевать первое место в Ливерпуле.

Кстати, на "Евровидении-2023" украинцев поддержала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она появилась в клипе группы Kalsuh Orchestra и сыграла на фортепиано известный хит коллектива Stefania.

Посмотреть "Евровидение-2023" можно на платформе Киевстар ТВ.

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