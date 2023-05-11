"Евровидение-2023": участница из Армении в образе воинственной амазонки очаровала страстными танцами

В Ливерпуле, Великобритания, уже начался второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023".

Второй покорять сцену шоу вышла представительница Армении – 21-летняя певица Brunette с песней Future Lover.

Для выступления девушка выбрала образ смелой амазонки – белое кожаное платье с необычной юбкой и высокие ботфорты, а длинные волосы собрала в высокий хвост.

Исполнительница разместилась на специальном экране, который менял узоры и цвет от розового до черно-белого, что придавало особый визуальный эффект номеру участницы.

Свое выступление певица начала очень нежно и лирически, ведь ее песня о любви, однако без эффектной кульминации зрители тоже не остались. Brunette продемонстрировала не только свой мощный вокал, но и страстные танцы, вызвавшие волну аплодисментов в зале.

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлай-трансляцию конкурса и тщательно следит за ходом событий на "Евровидении-2023".

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