"Евровидение-2023": участник от Дании в розовом костюме с блестками эффектно открыл второй полуфинал

Только что в Ливерпуле, Великобритания, начался второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2023".

Первым на арену Liverpool вышел участник от Дании – 25-летний музыкант Рейли. На сцене конкурса артист исполнил композицию Breaking My Heart. Выступление артиста было в розовых тонах, и сам он был одет у того же цвета костюм, украшенный блестками. В частности, во время шоу были задействованы сердечки, и Рэйли в конце номера показал руками этот жест. Кстати, розовый цвет в номере Райли впоследствии сменился зеленым.

Выступление представителя Дании на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Хотя выступление артиста казалось спокойным и ярким, однако юноша пел о мучительной любви, в том числе о том, что он находился в абьюзивных отношениях.

Выступление представителя Дании на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлай-трансляцию конкурса. Мы тщательно следим за ходом событий на "Евровидении-2023" и первыми сообщим, кто же попадет в грандиозный финал конкурса.

Пока же в нашем материале вы можете ознакомиться с лидерами первого полуфинала "Евровидение-2023", которые стали первой десяткой финалистов.

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